"Bağcılar'da 1. Geleneksel Kaz Festivali"

BAĞCILAR, İSTANBUL (Bültenler) - Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilecek buluşmaya 10 bin ilçe sakininin katılması bekleniyor. Meydanda davetlilere Ardahan'dan getirilmiş kaz eti, pilav ve ayran ikram edilecek.

"Gençler, Kafkas dansı yapacaklar"

Bu sene ilk kez düzenlenecek festival renkli görüntülere de sahne olacak. Aşıklar ve yerel sanatçıların yöresel ezgileri seslendireceği etkinlikte gençler de Kafkas dansı yapacaklar.

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