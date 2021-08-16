Bağcılar Belediyesinden üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti

Bağcılar Belediyesi, üniversite tercihi yapacak gençlere uzman rehberler eşliğinde ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

Bağcılar Belediyesi, üniversite tercihi yapacak gençlere uzman rehberler eşliğinde ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) başarıyla atlatan öğrencileri şimdi de tercih telaşı sardı.

Bağcılar Belediyesi, üniversite adayı gençlere yardımcı olabilmek ve doğru tercih yapabilmelerini sağlamak amacıyla "Tercih Günleri" etkinliği başlattı. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi ile Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde stantlar kuruldu.

Burada uzmanlar tarafından karşılanan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti veriliyor. Gençlerin puanları, başarı sıralamaları, ilgi ve yeteneklerine göre doğru bir bölüm seçmelerine yardımcı olunuyor.

Her gün yüzlerce kişiyle görüşen eğitmenler, tercih yaparken hayallerin değil ekonomik şartların ön planda tutulduğunu ve gençlerin iş imkanı yüksek olan fakültelere yöneldiğini belirtti. Pandemi sebebiyle iş alanı genişleyen psikoloji ve sağlık bölümlerinin en çok istenen bölümler olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, gençlerin hayatlarıyla ilgili en önemli kararlarında doğru adım atmaları için yanlarında olduklarını kaydetti.

Tercih döneminin öğrenciler için önemini belirten Çağırıcı, "Verecekleri kararın onları mutlu olacakları yere götürmesi gerekiyor. Bunu sağlamak için onlara danışmanlık hizmeti veriyoruz. Öğrencilerimiz salgın sebebiyle zor bir sezon geçirdiler ama istedikleri üniversiteye yerleşince geçmişi unutup eğitimlerine en güzel şekilde devam edecekler." ifadelerini kullandı.

"Tercih Günleri" etkinliği, 20 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu