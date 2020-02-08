Bağcılar Belediyesinden sokak hayvanlarına yiyecek

08.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:39

Bağcılar Belediyesi ekipleri, soğuk kış günlerinde yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına yiyecek bıraktı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye kış şartlarına maruz kalan, sahipsiz sokak hayvanlarına, kuru mama ve yemekle beslenme desteği veriyor. Bu amaçla ekipler, başta nostalji bahçeleri ve parklar olmak üzere ilçe genelinde tespit edilen noktalara araçlarla mama paketleri götürüyor. Ardından da kedi ve köpek mamaları buralardaki kutuların içine koyuluyor.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sokak hayvanlarının merhamete muhtaç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sahipsiz, sevimli dostlarımızın soğuktan etkilenmemeleri için ekiplerimiz kış mevsimi boyunca sokak hayvanlarını beslemeye devam edecek. Sokak hayvanları bizim can dostlarımız. İyi bir yaşam sürmek onların da en doğal hakkı. Kar yağdığında yiyecek bulmak sokak hayvanları için mümkün olmuyor. Onların bu olumsuz havalarda susuz ve aç kalmamaları için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Sahipsiz, sevimli dostlarımızın soğuktan etkilenmemeleri için ekiplerimiz kış mevsimi boyunca sokak hayvanlarını beslemeye devam edecek."

Kaynak: AA