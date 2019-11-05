Bağcılar Belediyesinden istihdam seferberliği

05.11.2019 11:10

Bağcılar Belediyesinin İŞKUR ile yaptığı anlaşma kapsamında 3 yılda bin 400 kişi istihdam edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi, İŞKUR ve bazı sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı protokol çerçevesinde işsizlik sorununa çözüm imkanı sunuyor.

İŞKUR'la yapılan anlaşma sonucunda 70 kişiye İstanbul Havalimanı'nda iş imkanı sağlanırken son 3 yılda bin 400 kişi istihdam edildi. Ayrıca, Türkiye İsrafı Önleme Vakfından mikrokredi kullanan dar gelirli 19 kadın için de kermes düzenlendi.

"Mutlu Yuva Huzurlu Toplum" temasıyla kurulduğu günden bu yana örnek yatırımlar yapan Bağcılar Belediyesi, ilçe sakinlerine ekonomik desteğini de sürdürüyor. Belediyenin Kariyer Merkezi aracılığıyla son 3 yılda sağlıktan güvenliğe kadar farklı sektörlerden bin 400 kişi istihdam edildi.

70 kişi İstanbul Havalimanında görevlendirilecek

Bu kapsamda, önceki gün 70 kişinin iş sahibi olması amacıyla bir program daha gerçekleştirildi.

Çelebi Havacılık Servisi AŞ'nin eleman talebi üzerine Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, İŞKUR'la yapılan protokol çerçevesinde kendilerine öz geçmiş formu bırakan vatandaşlarla irtibata geçti. Bin 502 başvuru arasından kriterlere uyan 300 kişiye davette bulunuldu.

Başvuru yapanlar firmanın İnsan Kaynakları Müdürlüğünden Hilal Duran ile Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda bir araya gelerek mülakata girdi.

İncelemenin ardından aranan şartlara uyan 70 kişi, uçak yükleme boşaltma, köprü operatörü yardımcısı ve bagaj yükleme bölümlerinde çalışmak üzere İstanbul Havalimanı'nda görevlendirilecek.

2 bin kadına 6 milyon kredi verildi

Öte yandan, dar gelirli kadınların ekonomik hayata dahil olmaları için mikrokredi desteği sağlayan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile Bağcılar Belediyesi yeni bir projeye imza attı.

Nobel Barış Ödülü sahibi Prof. Dr. Muhammed Yunus'un dünyada öncülüğünü yaptığı ve Türkiye'de ilk defa 2003'te dönemin AK Parti milletvekili Prof. Dr. Aziz Akgül tarafından başlatılan Türkiye Grameen Mikrofinans Programı kapsamında ilçede kermes düzenlendi.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nin bahçesindeki kermesin açılışını Eski Milletvekili Prof. Dr. Aziz Akgül ve Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin gerçekleştirdi. Kermeste, mikrokredi kullanan 19 kadın el emeği ürünlerini sergileyerek satışa sundu.

Vakıf yetkilileri, ilçede 2010 yılından bugüne kadar 2 bin kadına 6 milyon kredi dağıtımı yaptıklarını ve şu anda aktif olarak 200 kadının kredi kullandığını belirtti.

Kermes 9 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA