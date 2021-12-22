Bağcılar Belediyesinden El Halil Belediyesine siber güvenlik eğitimi

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi tarafından "kardeş şehir" Filistin'in El Halil Belediyesine siber güvenlik eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi ile kardeş şehir El-Halil Belediyesi arasında Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi alanında eğitim programı düzenlendi.

Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü uzmanları ile El Halil Belediyesi Genel Sekreteri ve bilgi işlem yöneticileri bir araya geldi. Güvenli internet ve bilişim konusunda ödülleri bulunan Bağcılar Belediyesi'nin bilişim uzmanları tarafından Filistinli yöneticilere eğitim verildi.

İki gün süren program çerçevesinde katılımcılara; siber güvenlik, akıllı şehirler, bilgi teknolojileri alt yapıları ve mimarisi hakkında brifing sunuldu.

Siber saldırıya maruz kalınmaması için yapılması gerekenler, saldırılardan korunma yolları, mobil cihazlarda şifre, uygulama yüklemesi, kablosuz ağlar ve kod oluşturma işlemlerinin güvenilir şekilde yapılma yöntemleri gösterildi.

Çalışmaları dosya halinde de alan Filistinli ekip, edindikleri bilgilerle El Halil'de belediyeye ait sistem kuracaklarını ifade etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kardeş şehir El Halil'e önemli bir katkı sunduklarını belirterek, "Kurum olarak yerel yönetimler arasında öncü durumda olduğumuz bilişim konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduk. Bu yararlı eğitim sayesinde Filistinli kardeşlerimizin de kendi sistemlerini kuracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Eğitim sonunda katılımcı El Halil Belediyesi yöneticilerine sertifikaları takdim edildi.???????