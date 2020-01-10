Bağcılar Belediyesince 16. Kadınlar Şurası düzenlendi

10.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:28

Bağcılar Belediyesince düzenlenen 16. Kadınlar Şurası'nda, kadınların sivil toplum kuruluşları, İslam ve iş dünyasındaki konumu değerlendirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın Meclisi tarafından Halk Sarayı'da düzenlenen 16. Kadınlar Şurası'na, siyasetçisinden ev hanımına kadar toplumun her kesiminden çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınların güçlenmesi için yollar açtığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bizleri siyasette, iş dünyasında, eğitimde daha çok görmek istiyor. AK Parti iktidarından önce kadınların siyasetteki temsil oranı yüzde 4'tü. Bugün kadınların Meclis'teki temsil oranını yüzde 17'ye çıkardık. Yüzde 42 oranla kadınların en çok yer aldığı yer akademi yani eğitim dünyası. Yani öğretmenlerimiz, hocalarımız, üniversitede çalışan kadın memur arkadaşlarımız. Kız çocuklarınızı okutun. Kız çocuklarınızın koluna altın bileziği mutlaka takın. Kız çocuklarınızın muhakkak eğitim alması için elinizden geleni yapın. İyi okullardan, iyi meslek sahipleri olarak çıktıklarında önce size faydaları dokunacak, sizi yüceltecek ve sizi koruyacaklar."

Kadın profesör oranı yükseldi

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise kadınların eğitim dünyasındaki varlığına ilişkin şunları kaydetti:

"Kadınların hayata katılması noktasında her geçen gün trend yükseliyor. Özellikle eğitim seviyesi yükseldikçe kadınların iş gücüne katılımı da artmaktadır. Yükseköğretim istatistiklerine göre, kadın profesör oranı 2008-2009 öğretim yılında yüzde 27,4 iken 2017-2018 öğretim yılında 31,2 oldu. Doçent kadrosunda görev yapan kadın oranı yüzde 38,8, öğretim görevlisi kadrosunda görev yapan kadın oranı ise yüzde 50,2 oldu. 2009'da kadın büyükelçi oranı yüzde 10,8 iken bu oran 2018'de yüzde 22,1 olarak belirlendi. Hanımefendilerin hak ettiği hizmet ve imkana kavuşması hepimizin heyecan kaynağı olmaktadır."

Protokol konuşmalarının ardından şuraya konuşmacı olarak katılan alanında uzman isimler sunum yaptı.

MÜSİAD Kadın Komite Başkanı Müge Öz, "İş Dünyasında Kadın ve Aile", Yüksek Çevre Mühendisi Özlem Erol, "Sivil Toplum Kuruluşlarında Kadının Yeri", Bağcılar Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Vaizesi Kumriye Özbabacan "İslam'da Kadının Yeri" ve Şair-Yazar Senem Ünal "Kadın Engel Tanımaz" konularında sunum yaptı.

Kaynak: AA