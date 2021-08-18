Bağcılar Belediyesi vatandaşlara aşure ikram etti

Bağcılar Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla ilçe sakinlerine aşure dağıttı.

Bağcılar Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla ilçe sakinlerine aşure dağıttı.

Belediye tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen Aşure Günü etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kazanda pişirilen aşureyi kaselere koyarak vatandaşlara ikram etti.

Basın mensuplarına program hakkında açıklama Başkan Çağırıcı, muharrem ayının 10. gününde aşure pişirilip dağıtıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Kerbela olaylarının yıl dönümündeyiz. Bir kez daha Kerbela şehitlerini rahmetle anıyorum. Rabb'im bir daha böyle acı olayları yaşatmasın. Kardeşin kardeşi öldürdüğü ve insanlık tarihinin yüzyıllar geçmiş olmasına rağmen unutmadığı bir olay. Bu vesile ile birlik ve beraberliğin daha güzel noktalara taşınması adına, komşuların evlerinde pişirdikleri aşureleri birbirlerine ikram ettiği, güzel kardeşliklerin oluştuğu günleri yaşıyoruz. Belediye olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz aşure etkinliğimizi de bugün burada gerçekleştiriyoruz."

Türkiye'nin orman yangınları ve sel felaketleri ile zor bir süreçten geçtiğini ve belediye olarak afet bölgelerine ekipler yolladıklarını hatırlatan Çağırıcı, felaketlerde hayatlarını kaybedenlere rahmet diledi.

Çağırıcı, "Ülkemiz üzerindeki kara bulutların son bulmasını diliyorum. Oradaki acıların dindirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz