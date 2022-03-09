Bağcılar Belediyesi tarafından 17. Kadınlar Şurası düzenlendi

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi tarafından güncel ve sosyal konuların ele alındığı 17. Kadınlar Şurası, Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda yapıldı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale gelen 17. Kadınlar Şurası'na Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, AK Parti Bağcılar İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Ayşe Şakar, belediye meclis üyeleri, kamu kurumu temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı.

Şuranın açılışında konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kadının ailedeki önemine değindi.

Çağırıcı, kadınların tarihin her aşamasında önemli noktalarda yer aldığını belirterek, "Cumhuriyetimizin kuruluşunda da her cephede farklı görevlerde yine kadınlarımızı gördük. Nene Hatunları, Şerife Bacıları ve Halide Edipleri unutmak mümkün değil. Kadın kahramanlar denilince akla ilk gelenlerden biri de Şule Yüksel Şenler hanımefendidir. Son dönemin en iyi mücadelesini verenlerin başında geliyor." diye konuştu.

Eski AK Parti Milletvekili Feyzullah Kıyıklık da, İslam dininin kadına verdiği değeri anlattı.

"Medeniyet Işığı Türk Kadınları" isimli kitabın tanıtımı yapıldı

Protokol konuşmalarının ardından Klinik Psikolog Kübra Kabakaş, "Pandeminin kadınlar üzerindeki psikolojik etkisi", Bağcılar Müftülüğü'nde görevli Sümeyye Akpınar da, "sosyal sorunlara manevi çözümler" ve Prof. Dr. Emine Dingeç ise "medeniyete ışık tutan kadınlar" konusunda sunum yaptı.

Öte yandan Kabac Hatun'dan Bezmialem Valide Sultan'a kadar tarih boyunca farklı coğrafyalarda farklı yüzyıllarda yaşamış Türk kadınlarının anlatıldığı "Medeniyet Işığı Türk Kadınları" isimli kitabın tanıtımı yapıldı. Kitap, Başkan Lokman Çağırıcı'nın girişimleri ile 17 akademisyen tarafından Doç. Dr. Arif Kolay ve Doç. Dr. Şefik Memiş'in editörlüğünde yazıldı.