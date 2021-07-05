Bağcılar Belediyesi sporcuları, Türkiye Kick Boks Şampiyonu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bağcılar Belediyesi sporcuları, Türkiye Kick Boks Şampiyonu oldu

Bağcılar Belediyesi sporcuları, Türkiye Kick Boks Şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şırnak'ta düzenlenen ve 60 ilden bin 500 sporcunun katıldığı Türkiye Ferdi Büyükler ve Gençler Kick Boks Turnuvası'nda mücadele eden Bağcılar Belediyesi sporcuları Gülsüm Özen ile Emine Arslan şampiyon oldu.

Şırnak'ta düzenlenen ve 60 ilden bin 500 sporcunun katıldığı Türkiye Ferdi Büyükler ve Gençler Kick Boks Turnuvası'nda mücadele eden Bağcılar Belediyesi sporcuları Gülsüm Özen ile Emine Arslan şampiyon oldu. Altın madalya kazanan ikili, Ekim ayında İtalya'da düzenlenecek olan Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şırnak Valiliği, Türkiye Kick Boks Federasyonu, Spor Toto ve Şırnak Belediyesi desteğiyle Türkiye Ferdi Büyükler ve Gençler Kick Boks Turnuvası Şırnak'ta düzenlendi. 60 ilden gelen bin 500 sporcunun katıldığı turnuvada Bağcılar Belediyesi sporcusu Gülsüm Özen ile Emine Arslan da yer aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki spor salonunda gerçekleşen turnuvada sporcular 2 ring ve 2 tatemi üzerinde yaptıkları mücadelelerle milli takıma seçilmek için ter döktü. Büyükler Full Contact kategorisinde ringe çıkan Özen ve Arslan rakiplerini mağlup ederek birinciliği elde ettiler. Özen ve Arslan bu başarılarından dolayı 14 Ekim 2021 tarihinde İtalya'da yapılacak olan Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türki milli takım kadrosunda yer almaya hak kazandı.

"Dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler"

Rakiplerini yenerek altın madalyayı kazanan milli sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bizlere bu gururu yaşatan sporcularımıza teşekkür ediyorum. Biz daima onların yanında olduk ve bundan sonra da desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek olan iki sporcumuza başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi sporcuları, Türkiye Kick Boks Şampiyonu oldu
Bağcılar Belediyesi sporcuları, Türkiye Kick Boks Şampiyonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir zamanlar balık tutulan Altınkaya Barajı tarım arazisine dönüştü
Bir zamanlar balık tutulan Altınkaya Barajı tarım arazisine dönüştü
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi
TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı denizde boğuldu
TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı denizde boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Seray Kaya Acun Ilıcalı Civan Canova Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mesut Özil Cüneyt Çakır Mostafa Mohamed Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bağcılar Belediyesi sporcuları, Türkiye Kick Boks Şampiyonu oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 11:24:09. #1.15#

title