Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü'nden 2 sporcu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışacak
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Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü'nden 2 sporcu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışacak

Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü'nden 2 sporcu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarışacak
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nden Hamide Doğangün ve Zübeyde Süpürgeci, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda, tekerlekli sandalye atletizm dalında yarışacak.

Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nden Hamide Doğangün ve Zübeyde Süpürgeci, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda, tekerlekli sandalye atletizm dalında yarışacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2020 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular, dün İstanbul Havalimanı'nda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle Japonya'ya uğurlandı.

Ay yıldızlı bayrağı en yükseğe çektirmek ve İstiklal Marşı'nı okutmak için yola çıkan Türk sporculardan, Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nden Hamide Doğangün ve Zübeyde Süpürgeci de bulunuyor. "Altın Kızlar" olarak da anılan sporculara, antrenör Ömer Cantay da eşlik ediyor. Bugüne kadar katıldıkları şampiyonalardan madalyalarla dönen Doğangün ve Süpürgeci, Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye atletizm dalında yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sporcuların Paralimpik Oyunlar için uzun zamandır özverili bir şekilde hazırlandıklarını, bugüne kadar gittikleri bütün turnuvalarda sözlerini tutup madalya kazanan Hamide Doğangün ve Zübeyde Süpürgeci'nin yine dereceyle döneceklerine inandığını belirtti.

Sporcuların elinden gelenin en iyisini yapacağından en ufak bir şüphesi olmadığını ifade eden Çağırıcı, 2020 Paralimpik Oyunları'nda yarışacak milli sporculara başarılar diledi.

Turnuvada, 160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcu, 22 dalda yarışacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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