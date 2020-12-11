Bağcılar Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" aldı
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Bağcılar Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" aldı

11.12.2020 12:49 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:52
Bağcılar Belediyesi

Bağcılar Belediyesi'nin atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik hayata geçirdiği sıfır atık kumbaraları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca başarılı bulundu.

Bağcılar Belediyesi'nin atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik hayata geçirdiği sıfır atık kumbaraları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca başarılı bulundu. Bakanlığın Sıfır Atık Yönetmeliği'nde yer alan kriterleri yerine getirerek Sıfır Atık Yönetim Sistemi kuran Bağcılar Belediyesi, "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca başlatılan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde örnek belediyecilik sergileyen Bağcılar Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda atıkların kaynağında ayrıştırılması amacıyla belediye binasına yerleştirilen sıfır atık kumbaralarıyla ilgili uygulama, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başarılı bulundu.

İsrafın ve çevre kirliliğinin önüne geçiliyor

Bunun sonucunda Bağcılar Belediyesi, 12/07/2019 tarihli ve 30289 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak 'Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandı. Takdir gören bu kumbaralar sayesinde atıklar, cam, kağıt, organik, metal ve plastik gibi ayrıştırılarak hem çevre kirliğinin önüne geçiliyor hem de geri dönüşümle yeniden ekonomiye kazandırılıyor.

Temiz, çevreci ve yaşanılabilir şehir olma yönünde emin adımlarla yürüdüklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Kurumumuzdaki çöp kovalarını kaldırarak bunların yerine geri dönüşüm kutularını koyduk. İsrafı önlemek ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak adına çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Sıfır Atık Belgesi'nin 7 Aralık 2025 tarihine kadar geçerlilik süresi bulunuyor. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi 'Sıfır Atık Belgesi' aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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