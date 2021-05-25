Bağcılar Belediyesi, satranç yarışmasında dereceye girenlere ödül verdi
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Bağcılar Belediyesi, satranç yarışmasında dereceye girenlere ödül verdi

Bağcılar Belediyesi, satranç yarışmasında dereceye girenlere ödül verdi
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda öğrenciler arasında düzenlenen çevrim içi satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bağcılar Belediyesince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda öğrenciler arasında düzenlenen çevrim içi satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Bağcılar İlçe Temsilciliği ortaklığında, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ödüllü Online Satranç Turnuvası" ile "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ödüllü Online Satranç Turnuvası" düzenlendi. Yarışma sonrası başarılı 6 sporcuya kupa ve madalyalarının yanında hediyeler verildi.

90'ar dakika süren yarışmalardan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı turnuvasına 7-15 yaş arası 118 öğrenci katıldı. Yarışmalar sonucunda Yusuf Kaban birinci, Nusret Turan Galip ikinci, Asil Yaka ise üçüncü oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı turnuvasında ise 16-19 yaş aralığında 209 öğrenci mücadele etti. Müsabakada Ömer Evcimen birinci, Enes Yılmaz ikinci, Ahmet Can Andiç ise üçüncülüğü elde etti.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Pandemi döneminde çocukların yararlı zaman geçirmeleri anlamında çok güzel bir turnuva oldu. Emek vererek başarıyı elde eden sporcularımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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