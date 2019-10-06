Bağcılar Belediyesi personeline "Resmi Yazışma Kuralları" eğitimi

06.10.2019 12:27

Bağcılar Belediyesi personeline "Resmi Yazışma Kuralları" konulu eğitim verildi. 21 müdürlükten temsilcinin iştirak ettiği seminerde belediye personeli iç yazışmadan imlaya yazı karakterinden hitap başlığına kadar birçok konuda bilgilendirildi.



Bağcılar Belediyesi, değişen dünya şartlarında belediye çalışanlarının kendilerini geliştirmeleri ve hizmet kalitelerini artırmaları amacıyla Marmara Belediyeler Birliği işbirliğiyle eğitim semineri düzenledi. Bağcılar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Resmi Yazışma Kuralları" eğitiminde 21 birimden temsilci meclis salonunda bir araya geldi.



"Çağın gereklerine uygun hizmet kalitesine sahibiz"



Seminere konuşmacı olarak katılan İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi Edebiyat Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Çiçek, resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslarla ilgili kuralları anlattı. Çiçek, resmi yazışmalarda kağıt boşlukları, iç-dış yazışmalar, imla, yazı karakteri, yazı tipi, antet, sayı, tarih ve konu alanı, hitap başlığı, ast ve üst ilişkisi çerçevesinde arz ve rica kuralları konularında bilgiler verdi.



Çağın gereklerine uygun hizmet ve çalışma kalitesine sahip olduklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, personele yönelik günübirlik eğitim çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA