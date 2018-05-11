Bağcılar Belediyesi'nin Ramazan Ayı Hazırlığı

Bağcılar'da ramazan ayı boyunca 22 mahallede iftar sofralarının kurulacağı bildirildi.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahiplerinin iftarlarını lokantalarda açabilecekleri iftar bileti uygulamasından sokak iftarlarına, alanında uzman isimlerin katıldığı kültür programına kadar birçok aktivitenin yer alacağı ramazan ayı etkinlikleri başladı.

Belediye, ramazan ayı boyunca her gün 22 mahalle ile Mardin, Bitlis ve Almanya'da kardeş şehir Hamm'da iftar sofraları kuracak.

Bağcılar Belediyesi, 10 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi yardımında bulunacak ve bin 500 kişiye de iftar bileti dağıtacak. Bilet verilecek kişiler evlerine yakın lokantalarda iftarlarını yapabilecek.

'Askıda ekmek' uygulamasıyla vatandaşlar, bir ekmek kendileri için bir ekmek de ihtiyaç sahipleri için alacaklar ve fırınlardaki sepetlere koyacaklar. Sivil Toplum Kuruluşları da ramazan etkinlik alanında kurulacak 60 stantta yöresel ürünlerini tanıtacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İnşallah bu sene Bağcılar'da 130 bini aşkın hemşehrimizle beraber aynı gönül sofrasında buluşmayı hedefliyoruz. Gönlümüz bir, soframız bir, herkes ev sahibi ve herkes davetli sloganıyla başlıyoruz yolculuğumuza. Geleneksel hale getirdiğimiz ve 12 ay boyunca devam ettiğimiz uygulamalarımızın başında camilerimizin temizliği geliyor. Her iki ayda bir camilerimizi ilaçlı sularla temizleyip, daha sonra da gül kokularıyla cemaatimizin hizmetine sunuyoruz. Bu ramazan öncesinde de tüm camilerimizde aynı temizliği gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.