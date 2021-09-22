Bağcılar Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine eğitim yardımı - Haberler
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Bağcılar Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine eğitim yardımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bağcılar Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine eğitim yardımı

Bağcılar Belediyesi, üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere sosyal destek yardımı yapıyor.

BAĞCILAR BELEDİYESİ (İHA) - Bağcılar Belediyesi, üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere sosyal destek yardımı yapıyor. Devlet veya özel üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarında örgün eğitime bu sene yerleşen her gence bin TL verilecek.

Bağcılar Belediyesi, yarınlarımıza şekil verecek olan geleceğimizin teminatı üniversiteli gençlere destek sağlamak amacıyla bir projeyi daha hayata geçirdi. Bu amaçla bu yıl üniversiteye kayıt yaptıran ilçe sakini gençlere bin TL eğitim yardımı verilecek. Devlet veya özel üniversiteleri kazanmış ön lisans veya lisans programlarında örgün öğretime yerleşen öğrenciler başvuru yaparak destekten yararlanabilecek. Öğrenciler, www.bagcilar.bel.tr internet sitesine girerek ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi ve Okul Kayıt Belgesi'ni yükledikten sonra Sosyal Destek Yardımı'na başvurabiliyor. Başvurusu kabul edilen öğrencilerin hesaplarına bin TL yatırılacak.

"Gençlerle gurur duyuyoruz"

Ailelerin eğitim yüklerini bir nebze hafifletmek istediklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bilgi Evlerimizden Gençlik Merkezimize kadar kurduğumuz çok sayıda tesislerle ilçemizdeki gençlere verdiğimiz eğitim desteğini ek bir hizmetle sürdürüyoruz. Yarının önemli noktalarında yer alacağına inandığımız üniversite öğrencilerimize imkanlarımız ölçüsünde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gençlere inanıyoruz ve onlarla gurur duyuyoruz. Bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

22 Eylül 2021 tarihinde başlayan başvurular, 20 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek. - İSTANBUL

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