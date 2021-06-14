Bağcılar Belediyesi'nden Mehmetçiğe asker çantası
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Bağcılar Belediyesi'nden Mehmetçiğe asker çantası

Bağcılar Belediyesi'nden Mehmetçiğe asker çantası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesi, askere gidecek olan gençler için asker çantası hazırladı.

Bağcılar Belediyesi, askere gidecek olan gençler için asker çantası hazırladı. Çamaşırdan kişisel temizlik ürünlerine kadar kışlada ihtiyaç duyulan ürünlerin yer aldığı çanta asker adaylarına hediye ediliyor.

Bağcılar Belediyesi, vatani görevini yapmak üzere gün sayan gençler için anlamlı bir projeyi hayata geçirdi. Asker adayı gençler için Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından asker çantası hazırlandı. Çantanın içinde atlet, iç çamaşırı, duş lifi, sabun, tıraş bıçağı, tıraş köpüğü, pudra, ayakkabı boyası, iğne-iplik seti, diş macunu, diş fırçası, tırnak makası, terlik ve kilit bulunan çantalar sevk (sülüs) belgesi ile belediyeye başvuran gençlere teslim ediliyor. Hayata geçirilen bu uygulama sayesinde askere gitme hazırlığı yapan gençler bir maddi külfetten kurtulmuş olacak.

Acil ihtiyaç listesi yaptık

Asker adaylarına hayırlı tezkereler dileyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Vatani görev hazırlığında olan gençlerimizin asker çantaları bizden olsun istedik. Askerlerimize kışlaya adım attığı ilk anda lazım olacak malzemelerin listesini yaptıktan sonra bu çantayı doldurduk. Şimdiden tüm askerlerimize sağlıklı ve hayırlı tezkereler diliyorum" dedi.

Bu uygulamadan ilçe sınırları içerisinde ikamet eden ve yanında askerlik belgesi bulunan bütün gençler yararlanabiliyor. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi'nden Mehmetçiğe asker çantası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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