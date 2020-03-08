Bağcılar Belediyesi'nden Kadınlar Günü'nde 10 bin sümbül
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Bağcılar Belediyesi'nden Kadınlar Günü'nde 10 bin sümbül

Bağcılar Belediyesi'nden Kadınlar Günü'nde 10 bin sümbül Bağcılar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara 10 bin adet sümbül dağıttı.

08.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:57
Bağcılar Belediyesi'nden Kadınlar Günü'nde 10 bin sümbül

Bağcılar Belediyesi'nden Kadınlar Günü'nde 10 bin sümbül

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara 10 bin adet sümbül dağıttı.

Bağcılar Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle kadınlara 10 bin adet sümbül dağıttı. Sümbül dağıtım programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın da dağıttığı sümbülleri çocuklar anneleri için büyükler de eşleri için aldı.

Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Başta şehit aileleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Toplumumuz aileden oluşuyor ailenin de temel taşı kadınlarımız. Acının da içerisinde çilenin de ortasında hep kadınları görürüz. Peygamber Efendimiz de 'cennet anaların ayakları altındadır' demiştir. Rabbim onların bu güzelliklerini daim eylesin. Hiçbir zaman hiçbir acıyla da onları karşılaştırmasın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından vatandaşlara sümbül dağıtıldı. Sümbül alan vatandaşların bazıları annesi için bazıları da eşi için aldığını söyledi. Dağıtılan sümbüllerden alan kadınlar tüm hemcinslerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak kadına şiddetin son bulmasını istedi.

Bağcılar Belediyesi'nden Kadınlar Günü'nde 10 bin sümbül

Kaynak: İHA

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Bağcılar Belediyesi'nden Kadınlar Günü'nde 10 bin sümbül

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