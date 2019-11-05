Bağcılar Belediyesi'nden istihdam seferberliği

05.11.2019 09:59

Bağcılar Belediyesi'nin İŞKUR'la yapılan anlaşma sonucunda 70 kişiye İstanbul Havalimanı'nda iş imkanı sağlanırken, son 3 yılda bin 400 kişi istihdam edildi.



Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, son 3 yılda sağlıktan güvenliğe kadar farklı sektörlerde bin 400 kişiyi istihdam etti. Önceki gün 70 kişinin iş sahibi olması için bir program daha gerçekleştirildi. Çelebi Havacılık Servisi A.Ş.'nin eleman talebi üzerine Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, İŞKUR'la yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıran ve kendilerine iş için öz geçmiş formu bırakanlarla irtibata geçti. Bin 502 başvuru arasından kriterlere uyan 300 kişiye davette bulunuldu.



70 kişi İstanbul Havalimanı'nda iş sahibi olacak



Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda işveren firma olan Çelebi Havacılık Servisi A.Ş.'nin İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nden Hilal Duran ile iş arayanlar bir araya geldi. Duran, başvuru yapanların dosyalarını inceledikten sonra onlarla yüz yüze görüşmeler yaptı. İncelemenin ardından aranan şartlara uyan 70 kişi, "Uçak Yükleme Boşaltma", "Köprü Operatörü Yardımcısı" ve "Bagaj Yükleme" bölümlerinde çalışmak üzere İstanbul Havalimanı'nda görevlendirilecek.



Bugüne kadar 2 bin kadına 6 milyon kredi verildi



Öte Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ve Bağcılar Belediyesi bir projeye daha imza attı. Nobel Barış Ödülü sahibi Prof. Dr. Muhammed Yunus'un dünyada öncülüğünü yaptığı ve ilk defa 2003'te dönemin AK Parti milletvekili Prof. Dr. Aziz Akgül tarafından başlatılan Türkiye Grameen Mikrofinans Programı içerisinde Bağcılar'da bir kermes düzenlendi. Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi bahçesinde mikrokredi kullanan 19 kadın stant açtı. Kermeste el emeği göz nuru ürünlerini sergileyen kadınlardan kimi çocuklarının eğitim masrafını karşılamak kimi de geçimini sağlamak için ürünlerini satışa sundu.



Vakıf yetkilileri, Bağcılar'da 2010 yılından bugüne kadar 2 bin kadına 6 milyon kredi dağıtımı yaptıklarını ve şu anda aktif olarak 200 kadının kredi kullandığını belirtti. Eski Milletvekili Prof. Dr. Aziz Akgül ve Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin'in birlikte açılışını yaptığı kermes 9 Kasım gününe kadar açık olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA