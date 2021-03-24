Son dakika haberi... Bağcılar Belediyesinden çocuklara "kedi evi" sürprizi

Edinilen son dakika haberine göre Bağcılar Belediyesi, kendilerine ulaşan ebeveynlerin istekleri doğrultusunda kedisi olan çocuklara, özel tasarımlarla üretilen rengarenk kedi evleri hediye ediyor.

Bağcılar Belediyesi, kendilerine ulaşan ebeveynlerin istekleri doğrultusunda kedisi olan çocuklara, özel tasarımlarla üretilen rengarenk kedi evleri hediye ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi sokak hayvanlarının daha sağlıklı bir hayatı olması için çalışmalarını özveriyle sürdürüyor.

Bu amaçla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özel tasarımla üretilen kedi evlerini ilçe genelindeki park, nostalji bahçesi ve muhtelif noktalara yerleştiriyor. Estetik görünümüyle dikkati çeken evler, kışın yağışlı ve soğuk havadan yazın da aşırı sıcaktan sokak kedilerini koruyor.

Sokakta yaşayan hayvanların rahat ve sıcak bir ortamda yaşamlarının devam ettirebilmesini amaçlayan proje kapsamında, vatandaşların isteklerine de kulak veriliyor. Çocuklarına sürpriz yapmak için belediyeyi arayarak talepte bulunan aile bireylerinin adreslerine kedi evleri götürülerek, çocuklara sürpriz yapılıyor.

Kedi evi hediye edilen adreslerden biri de Yıldıztepe Mahallesinde yaşayan Akgün ailesi oldu. Evinin arka sokağında yaşayan kedi için belediyeden yuva istediklerini söyleyen Metin Akgün, "Kızım Bahar, o minik kediyi çok seviyor. Sürekli onunla ilgileniyor. Havalar soğuyunca ne yapalım diye düşündük ve belediyeyi aramaya karar verdik. Sabah aradım hemen gün geçmeden yuvamızı getirdiler. Kızıma çok büyük sürpriz olacak. Okuldan geldi uyuyor. Uyandığında çok sevinecek." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sadece vatandaşların refahı için değil, hayvanların da güvende olması için çalıştıklarını kaydetti.

Sokakta yaşayan "can dostlara" sahip çıktıklarını, beslenmelerinden barınmalarına kadar her şeyleriyle ilgilendiklerini belirten Çağırıcı, isteyen vatandaşlara aynı gün kedi evlerini teslim ettiklerini aktardı.

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda kedi evi dağıtımının daha da yaygınlaştırılması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu