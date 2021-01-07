Bağcılar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
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Bağcılar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

07.01.2021 12:18 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:46
Bağcılar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Bağcılar Belediyesi iştiraki Başak AŞ ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle çalışan ücretlerine ortalama yüzde 16,22 zam yapılırken asgari ücret 3 bin 870 TL oldu.

Bağcılar Belediyesi iştiraki Başak AŞ ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle çalışan ücretlerine ortalama yüzde 16,22 zam yapılırken asgari ücret 3 bin 870 TL oldu.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediye iştiraki Başak AŞ bünyesindeki 1525 çalışanı için Hizmet-İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İmza törenine Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin ve işçi temsilcileri de katıldı. Sözleşmede, Kanun Hükmünde Kararname'den (KHK) sonra oluşan ekonomik farklılıkları düzenlemek amacıyla önemli oranlarda iyileştirmelere yer verildi.

Asgari ücet 3 bin 870 lira oldu

İmzalanan sözleşmeye göre, 1525 kişiden oluşan personel maaşlarına yüzde 6 ile yüzde 63 arasında değişen oranlarla zam yapıldı. Ortalama olarak yüzde 16,22'lik oranda artış olurken asgari ücret ise 3 bin 870 TL olarak belirlendi. Ayrıca geriye dönük 6 aylık farkın da ödeneceği açıklandı.

Çalışanların bütün haklarını en iyi şekilde verdiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ücretlerde önemli oranda artışlar yaptıklarını kaydetti.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin ise işçiler için güzel bir sözleşmeye imza attıklarını ifade etti.

Bağcılar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Bağcılar Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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