Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan siteyi aradan 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
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Bağcılar Belediyesi, İstanbul, Bağcılar, 3. Sayfa, Güncel

Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan siteyi aradan 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi

Koronavirüs nedeniyle en riskli bölgeler arasında yer alan İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan bir sitede yaşanan vaka sonrası, binalarının dezenfekte edilmesi için Bağcılar Belediyesi'ni arayan site sakinleri gerekli hizmeti alamadı. Aradan 3 gün geçmesine rağmen binayı dezenfekte etmeyen belediye, site sakinlerini virüsle baş başa bıraktı.

21.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 21.04.2020 13:53
Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan siteyi aradan 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi

Çin'den tüm dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs nedeniyle bütün dünya topyekün mücadele veriyor. Türkiye'de de etkisini gösteren korona salgını, can almaya devam ediyor. Ülke olarak virüse karşı büyük bir mücadele gösteriyoruz. Kahraman sağlık çalışanlarının verdiği mücadelenin yanında vatandaşlarda kendilerini evlerinde izole ederek, bu mücadeleye destek oluyor. Mücadelede belediyelere de büyük bir görev düşüyor. Türkiye'de virüsün merkezi olan İstanbul'da Bağcılar en riski bölgeler arasında yer alıyor. Bu kapsamda virüsle mücadele konusunda en çok iş düşen belediyelerden biri de Bağcılar Belediyesi. Ancak Bağcılar Belediyesi, Kirazlı Mahallesi 1227. sokakta bulunan Bayramoğlu sitesinde bir korona vakası yaşanmasına rağmen binayı dezenfekte etmedi.

EN RİSKLİ BÖLGELERDEN BİRİ

Sağlık Bakanlığı'nın devreye soktuğu "Hayat Eve Sığar" uygulamasında Bağcılar Kirazlı en riski bölgeler arasında yer alıyor. 18 Nisan tarihinde Kirazlı'da yer alan söz konusu sitede bir korona vakası yaşandı. Evinde virüs nedeniyle karantina altında olan hasta, fenalaşınca sağlık ekipleri hastayı alarak hastaneye götürdü ve hastanın yatışı sağlandı.

Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan siteyi aradan 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi

3 GÜN GEÇMESİNE RAĞMEN BİNA DEZENFEKTE EDİLMEDİ

Vaka sonrası binanın dezenfekte edilmesi için site sakinleri Bağcılar Belediyesi ile iletişime geçti. Belediye çalışanları gerekli kaydı oluşturdu ancak aradan 3 gün geçmesine rağmen hala bir işlem yapılmadı.

BELEDİYE SİTE SAKİNLERİNİ VİRÜSLE BAŞ BAŞA BIRAKTI

Hastanın şu an hastanede yatmasına ve testinin pozitif olmasına rağmen belediyeden yapılan geri dönüşte, vakanın negatif olduğu için binanın dezenfekte edilmeyeceği söylendi. Site sakinlerini virüsle baş başa bırakan belediyenin tutumu vatandaşları şoke etti.

Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan siteyi aradan 3 gün geçmesine rağmen dezenfekte etmedi
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