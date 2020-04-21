Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı
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Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Kirazlı, 3. Sayfa, Güncel

Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı

Bağcılar Belediyesi, bir sitede yaşanan korona vakası sonrası vatandaşların talep etmesine rağmen binayı dezenfekte etmedi. Belediyeden hizmet alamayan vatandaşlar, parasını kendileri karşılayarak binalarını özel firmaya dezenfekte ettirdi.

21.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 21.04.2020 16:54
Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı

Bağcılar Kirazlı Mahallesi 1227. sokakta bulunan Bayramoğlu sitesinde yaşanan korona vakası sonrası Bağcılar Belediyesi'ni arayarak binalarının dezenfekte edilmesini isteyen site sakinleri, belediyeden gerekli hizmeti alamayınca kendi işlerini kendileri gördü. Ceplerinden para veren vatandaşlar, özel firmaya binalarını dezenfekte ettirdi.

Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı

BELEDİYE HİÇBİR ŞEY YAPMADI

3 gün önce söz konusu sitede korona vakası yaşanmış ve hasta, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Dezenfekte işlemi için Bağcılar Belediyesi ile iletişime geçen site sakinleri, binalarının dezenfekte edilmesini istemişti. Ancak aradan 3 gün geçmiş olmasına rağmen belediye hiçbir şey yapmadı.

Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı

PARASINI VERİP ÖZEL FİRMA ÇAĞIRDILAR

Hastanın testinin pozitif çıkmasına ve şu an hastanede tedavi altında olmasına rağmen, Bağcılar Belediyesi testin negatif olduğunu ileri sürerek dezenfekte işlemini yapmadı. Haberler.com'un duyurduğu olayda yeni bir gelişme yaşandı. Belediye gerekli özeni göstermeyince site sakinleri işlerini kendileri halletmek zorunda kaldı. Çaresiz kalan vatandaşlar, kendi ceplerinden masrafını karşılamak üzere özel bir dezenfektan firmasını çağırmak zorunda kaldı.

Bağcılar Belediyesi, korona vakası yaşanan binayı dezenfekte etmeyince vatandaşlar dezenfekte işlemini özel firmaya yaptırdı

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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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Haber Yorumları (5)
500
TAYYAR DURDEN: Çok güzel kara propaganda yapıyorsunuz; tebrikler.
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İSTANBUL: başkanınızın adı neydi bi hatırlayın bakalım
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VELİ: sizin yapacağınızın yardımın Allah belasını versin asıl yardıma muhtaç yardım etmiyorsunuz yardıma muhtaç olmayanlar yardım ediyorsunuz nasıl adalet bu
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ALO FETVA: bu günlerde acil çağrı hatlarına güvenmeyin ulaşılmıyor veya zor ulaşılıyor mümkün olduğunca ortam normale dönene kadar buraları aramayın
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
ZZ: eeee belediyenin zorunluluğumu var yani?. . cogu ulkede tedevai bile parayla
Cevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
500
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