Bağcılar Belediyesi, ilkokul öğrencilerine diş macunu ve fırçası dağıttı

29.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:27

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" kapsamında ilkokul öğrencilerine diş macunu ve fırçası dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklara ağız ve diş sağlığının önemini vurgulamak amacıyla özel bir program düzenlendi.

Üsküp İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, konuşmasında, "En fazla ihmal ettiğimiz dişlerimiz oluyor. Hastalıkların birçoğu da dişten kaynaklanıyor. O yüzden dişlerimizin sağlığı çok önemli. Şimdiden dişlerinizi fırçalamaya başlarsanız dişleriniz sağlıklı olur ve onları kaybetmezsiniz." ifadelerini kullandı.

Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli diş hekimi Anıl Geda da diş sağlığının korunması ve ağız bakımıyla ilgili bilgilerin yer aldığı sunum yaptı.

Programın ardından Çağırıcı ve sağlık görevlileri, ilkokuldaki öğrencilere diş macunu ve fırçası dağıttı.

Öte yandan 1400 öğrenciye diş taraması, 350 öğrenciye de florür uygulaması yapıldı.

Kaynak: AA