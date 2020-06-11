Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı, düğünler için hazırlanıyor Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde geçici süreyle kapatılan düğün salonlarının 1 Temmuz'da açılacağının açıklanması Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda tatlı bir hareketliliğe neden oldu.

Kovid-19 salgınıyla mücadele çerçevesinde geçici süreyle kapatılan düğün salonlarının 1 Temmuz'da açılacağının açıklanması Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda tatlı bir hareketliliğe neden oldu. Binada düğün törenlerinin gerçekleştiği salonlar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde hizmet verecek hale getirildi. Bin kişilik salonun kapasitesi yüzde 60 düşürülerek, 400 olarak ayarlandı.

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle ortak kullanım alanlarında büyük önlemler alınmıştı. Düğün salonlarının kapanması kararı üzerine Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı da düğün törenlerine geçici olarak ara vermişti. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Nikah salonları 15 Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmete başlayabilecektir" açıklaması yeni bir süreci başlattı.

10 kişilik masada 4 kişi oturacak

Açıklamaların ardından Bağcılar Belediyesi de ilçe sakinlerinin salgın nedeniyle erteledikleri düğün taleplerini karşılamak amacıyla Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda hazırlıklara başladı. Bu kapsamda salonlarda kalabalık olarak gerçekleştirilen etkinliklerin halk sağlığını olumsuz etkilememesi için sosyal mesafe kuralını esas almayı planlandı. Öncelikle 10 kişilik masalarda oturan sayısı 4'e indirildi. Bin kişilik salonun kapasitesi ise yüzde 60 düşürülerek 400 olarak ayarlandı. Ardından iç ve dış mekanlar temizlendikten sonra dezenfekte edilerek steril hale getirildi. İlaçlama işlemi düğün sonrasında da devam edecek. Duvarlara uyarı levhaları ve bilgilendirici afişler asıldı.

Salon girişlerinde davetlilerin ateşleri ölçülerek içeri alımlar yapılacak. Salona maskesiz giriş olmayacak. Teması önlemek için ikramların dağıtımı sırasında dikkat edilecek. Tabak, çatal ve bardak gibi ürünler kullan at olacak. Takıda sandık modeli uygulanacak. Davetlilerin müzik eşliğinde halay veya horon isteği ise ilerleyen süreçte genelgeyle açıklanacak kurallara göre belirlenecek.

"Yerimizi bulduk"

Salgın yüzünden düğününü erteleyenlerden biri de Çelik çifti oldu. 31 Mayıs'taki düğün tarihlerini 13 Eylül'e ertelediklerini belirten Ömür Çelik, "Bu süreçte yer bulma konusunda sıkıntılar yaşadık. Üzerimizde psikolojik baskı da oluşmuştu. Yerimizi bulduk. Allah nasip ederse düğünümüzü yapacağız" dedi.

Büşra Çelik ise "Her şeyimizi hazırlamıştık ama virüs nedeniyle ertelemiştik. Düğün tarihi belli olduğu için çok mutluyuz. İnşallah yuvamızı kuracağız" diye konuştu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da yeni normal yaşam döneminde dünya evine girecek çiftlere tebriklerini ileterek mutluluklar diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA