Bağcılar Belediyesi gönül sofrasını Mardin ve Bitlis'te Kurdu

Yoğun ilgi gören iftar programında bütün eller barış ve kardeşlik için semaya açıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Geleneksel hale getirdiğimiz gönül sofraları sayesinde uzakları yakın ettik. Bu sofralarda yaptığımız paylaşımlarla muhabbetle kardeşliğimizi bereketlendirdik" dedi.

Bağcılar Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği gönül sofraları Ramazan ayının son haftasında Mardin ve Bitlis'e uzandı.Bu kapsamda kardeş belediyeler olan Adilcevaz ve Tatvan'ın bulunduğu Bitlis'te ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde açık havada iftar programı organize edildi.

Sokak iftarlarının ilk adresi Mardin Nusaybin oldu. Tarihi ve kültürel miraslar arasında yer alan Zeynel Abidin Camii bahçesinde düzenlenen iftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlçe dışından da gelenlerin katılımıyla sayı 2000 kişiye ulaştı. Ezanın okunmasıyla beraber tarihi cami önünde önce dualar edildi ardından da misafirler ve ilçe sakinleri hep birlikte iftar yaptı.

"BÖYLE BİR KALABALIKTA İFTAR YAPMAKTAN MUTLUYUZ"

Vatandaşlarla yakından ilgilenen Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal, "Başkanımız Lokman Çağırıcı beyin şahsında Bağcılar Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Ramazan ayı kardeşliğin yoğun bir şekilde yaşandığı, insanların ekmeğini paylaştığı ve bunu yüce Yaratana sığınarak gerçekleştirdiği bir mübarek bir ay. Böyle bir kalabalıkta iftar yapmaktan mutluyuz" dedi. Ayrıca 1000 aileye toplu gıda yardımı, 1000 kişiye bayram hediyesi olarak kıyafet ve 1000 çocuğa da oyuncak verildi.

Sokak iftarının ikinci adresi ise Bitlis Merkez oldu. Gökmeydan'da kurulan iftara 2 bin 500 kişi katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda ilahiler okundu salavatlar getirildi. İftara saniyeler kala semaya el açan vatandaşlar, kardeşlik, barış ve bu topraklardaki huzurun kalıcı olması yönünde dua etti.

"RAMAZAN VESİLESİYLE ARTIK MESAFELERİ DE AŞIYORUZ"

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, yaptığı konuşmada "Özlenen tablo bu. Allah'a şükürler olsun ilimiz en güzel huzur, emniyet ve güvenlik iklimini yaşıyor. Ülkemiz üzerinde oynanan hain oyunlara karşı, bu meydanda bulunan erkek, kadın, yaşlı ve genciyle Bitlis'in verdiği cevap işte bu. Bağcılar belediye başkanlığımızın bu sofranın hazırlanmasında çok emekleri var. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Bağcılar Belediyesi Başkan vekili Fethi Başaranoğlu ise, "Bağcılar Belediyesi olarak yurt içinde 39, yurt dışında ise 19 kardeş belediyemiz bulunuyor. Mardin'in Nusaybin ile Bitlis'in Adilcevaz ve Tatvan Belediyeleri bizim kardeş belediyelerimizdir. Beraber ortak istişare ve projeler üretiyoruz. Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı İstanbul'daki yoğun programlarından dolayı aramızda olamadı ancak sizlere sevgi ve selamlarını iletti. " Şeklinde konuştu.

Ramazan ayının atmosferine ve anlamına uygun geçen kardeş belediye iftarlarını değerlendiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da şu açıklamayı yaptı: "Türkiye'nin doğusu batısı fark etmez biz biriz ve beraberiz. Geleneksel hale getirdiğimiz gönül sofraları sayesinde uzakları yakın ettik. Bu sofralarda yaptığımız paylaşımlarla muhabbetle kardeşliğimizi bereketlendirdik. Yüce Rabbimden bir gün bütün İslam aleminin bu gönül sofrasında toplanmasını niyaz ediyorum"

Mardin ve Bitlis'teki iftar programlarına Bağcılar Belediyesi Birim Müdürleri ile Mardin ve Bitlis'ten kamu kurumu temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gaziler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.