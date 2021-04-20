Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, harçlıklarıyla hazırladıkları gıda kolilerini yaşlılara ulaştırdı

Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, harçlıklarıyla ilçedeki ihtiyaç sahibi yaşlılara, ramazan çalışması kapsamında gıda yardımında bulundu.

Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, harçlıklarıyla ilçedeki ihtiyaç sahibi yaşlılara, ramazan çalışması kapsamında gıda yardımında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca her kesime yönelik farkındalık etkinlikleri düzenleyen Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi, ramazan ayı dolayısıyla yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Gençlik Meclisi üyeleri, biriktirdikleri harçlıklarıyla marketten satın aldıkları yiyeceklerle gıda kolisi hazırladı. Gençler, evlerine konuk olup sohbet ettikleri 65 yaş üstü, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi yaşlılara gıda kolilerini hediye etti.

Organizasyonlarından birinde gençlere, AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın da eşlik etti. Yaşlıların sıkıntılarını dinleyip isteklerini not alan Aydın, kendisini yaşlılarla bir araya getiren gençlere de teşekkür etti.

Proje kapsamında, 40 yaşlıyı evinde ziyaret eden gençlerin yardım ziyaretleri ramazan boyunca devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Gençlik Meclisi'ni vefalı çalışmalarından dolayı kutlayarak, yarınları teslim edecekleri gençliği böyle etkinliklerin içinde görmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Çağırıcı, gelecek nesil daha şuurlu, inançlı ve bilinçli olacağını, bunu bugünden görebildiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu