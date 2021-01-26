Bağcılar Belediyesi e-belediyecilik hizmetleri mobil uygulamada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bağcılar Belediyesi e-belediyecilik hizmetleri mobil uygulamada

26.01.2021 17:00 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:03
Bağcılar Belediyesi e-belediyecilik hizmetleri mobil uygulamada

Bağcılar Belediyesi, mobil cihazlarla belediye hizmetlerine kolayca erişimi sağlayacak yeni uygulamayı hizmete sundu.

Bağcılar Belediyesi, mobil cihazlarla belediye hizmetlerine kolayca erişimi sağlayacak yeni uygulamayı hizmete sundu. Mobil uygulamayı kullanan vatandaşlar, duyurulardan borç sorgulamaya kadar tüm belediye hizmetlerine cep telefonlarından kolayca ulaşabilecek.

Bağcılar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, belediyenin teknik alt yapısını kullanarak kendi bünyesinde geliştirdiği mobil uygulamayı hayata geçirdi. Uygulamada Bağcılar Belediyesi'nin ödüllü Akıllı Belediyecilik Projesi kapsamında hayata geçirdiği Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ndeki (EBYS) bütün hizmetlere yer verildi.

"BAĞCILAR'I CEBİMİZE SIĞDIRDIK"

Bu uygulama sayesinde Bağcılarlılar, belediyecilik hizmetlerine artık cep telefonlarından ulaşabilecek. Uygulamaya girenler, belediyenin iletişim bilgilerine, güncel haberlerine, etkinliklerine, borç sorgulamalarına, talep, şikayet ve başvurularının durumuna kadar çok sayıda hizmetten istedikleri yerden rahatlıkla yararlanacak. Ayrıca e-devlet kapısı üzerinden giriş yapılarak kişisel hizmetlere erişim sağlanabiliyor.

İlçe sakinlerinin uygulamayla birlikte belediye hizmetlerini ceplerine koyduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Hemşerilerimizin hizmete hızlıca ulaşması ve işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmesi için mobil uygulamayı hayata geçirdik. Amacımız vatandaşlarımıza 24 saat hizmet etmek, istek ve şikayetlerine anında ulaşabilmektir. Bağcılar'ı cebimize sığdırdık. Artık işlemler de haberler de cebimizde" dedi.

Bağcılar Belediyesi mobil uygulaması artık App Store ve Play Store'dan indirilebilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Cemal Hünal Özcan Deniz Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Rıza Çalımbay Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İtfaiye Kayserispor Cumhurbaşkanı Borsa İstanbul
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bağcılar Belediyesi e-belediyecilik hizmetleri mobil uygulamada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 17:03:45. #1.16#
title