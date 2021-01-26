Bağcılar Belediyesi e-belediyecilik hizmetleri mobil uygulamada

Bağcılar Belediyesi, mobil cihazlarla belediye hizmetlerine kolayca erişimi sağlayacak yeni uygulamayı hizmete sundu. Mobil uygulamayı kullanan vatandaşlar, duyurulardan borç sorgulamaya kadar tüm belediye hizmetlerine cep telefonlarından kolayca ulaşabilecek.

Bağcılar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, belediyenin teknik alt yapısını kullanarak kendi bünyesinde geliştirdiği mobil uygulamayı hayata geçirdi. Uygulamada Bağcılar Belediyesi'nin ödüllü Akıllı Belediyecilik Projesi kapsamında hayata geçirdiği Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ndeki (EBYS) bütün hizmetlere yer verildi.

"BAĞCILAR'I CEBİMİZE SIĞDIRDIK"

Bu uygulama sayesinde Bağcılarlılar, belediyecilik hizmetlerine artık cep telefonlarından ulaşabilecek. Uygulamaya girenler, belediyenin iletişim bilgilerine, güncel haberlerine, etkinliklerine, borç sorgulamalarına, talep, şikayet ve başvurularının durumuna kadar çok sayıda hizmetten istedikleri yerden rahatlıkla yararlanacak. Ayrıca e-devlet kapısı üzerinden giriş yapılarak kişisel hizmetlere erişim sağlanabiliyor.

İlçe sakinlerinin uygulamayla birlikte belediye hizmetlerini ceplerine koyduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Hemşerilerimizin hizmete hızlıca ulaşması ve işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmesi için mobil uygulamayı hayata geçirdik. Amacımız vatandaşlarımıza 24 saat hizmet etmek, istek ve şikayetlerine anında ulaşabilmektir. Bağcılar'ı cebimize sığdırdık. Artık işlemler de haberler de cebimizde" dedi.

Bağcılar Belediyesi mobil uygulaması artık App Store ve Play Store'dan indirilebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı