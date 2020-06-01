Bağcılar Belediyesi Çocuk Bakım Evi eğitime hazır
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Bağcılar Belediyesi Çocuk Bakım Evi eğitime hazır

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kapanan kreşler, yaklaşık 2,5 ay sonra kapılarını açtı.

Bağcılar Belediyesi Çocuk Bakım Evi eğitime hazır
01.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:57

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kapanan kreşler, yaklaşık 2,5 ay sonra kapılarını açtı. İlçe sakinlerine hizmet veren Bağcılar Belediyesi Çocuk Bakım Evi de temizlenip dezenfekte edilerek eğitime hazır hale getirildi.

Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele sürecinde, 16 Mart'ta faaliyetlerine ara verilen kreşler, normalleşme kapsamında yeniden hizmete başladı. Bu çerçevede 2 Haziran tarihinde kapılarını yeniden açacak olan Bağcılar Belediyesi Çocuk Bakım Evi'nde son kontroller yapıldı.

Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Güneşli Mahallesi'nde bulunan Çocuk Bakım Evi'ni bakımdan geçirdi. Belediye ekipleri, sınıflardan lavabolara kadar her alanda dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Özellikle temas alanları ilaçlanırken, oyuncaklar, dolaplar, masa ile sandalyeler ilaçlandı. Öte yandan minder, dolap, tuvaletler ve benzeri araç gereçler de temizlendi. 50 çocuk kapasiteli kreş, yarından itibaren hizmet vermeye başlıyor.

Kreşlerde uyulacak kurallar ise şu şekilde sıralandı:

Ortak kullanım alanlarında da aynı anda en fazla 10 çocuk bulunacak.

Çocukların yemekhanede aynı masada oturmaları halinde aralarında en az 1,5 metre mesafe olacak. Personel ve çocuklar arasında sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek.

Ortak alanlara çocukların ulaşamayacağı yükseklikte hijyen istasyonları kurulacak, belirlenen noktalara el dezenfektan aparatı konulacak. Özellikle eller ile sık dokunulan kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi yüzeylerin ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılacak.Her odanın temizlik bezleri ayrı olacak. Odalar 40 dakikada bir havalandırılacak.Mutfak araç-gereçleri her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanacak, sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanacak.Gruplar dönüşümlü olarak bahçeye çıkarılacak ve grup odaları temizlenecek.Klima kullanılması zorunlu olan hallerde, klimaların bakımları düzenli yapılacak.Çöpler, hijyen kurallarına göre saklanıp atılacak.Kuruluşlara evlerden oyuncak ve kitap gibi malzemeler kabul edilmeyecek.Oyuncak, kitap değişimi ve benzeri hiçbir etkinlik de yapılmayacak.Zorunlu haller dışında kuruluşa veliler ve ziyaretçiler kabul edilmeyecek.Velilerin çocuklarını bırakır ve alırken sosyal mesafeye uymaları amacı ile kuruluş girişine belirleyici işaretler konacak.Personelin, kuruluşa girişinde uzaktan ateş ölçer ile ateşi ölçülerek kayıt altına alınacak.Personelin kuruluş içinde ve dışında giydikleri kıyafet farklı olacak. Personel mesai saatleri içinde kuruluş dışına çıkmayacak.Çocukların kuruluş dışında ve kuruluş içinde giyecekleri kıyafetleri ve ayakkabıları farklı olacak, elleri su ve sabunla temizlenecek.

Çocukların birbirilerinin eşyasını kullanmasına müsaade edilmeyecek."


Kaynak: DHA

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