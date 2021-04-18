Bağcılar Belediyesi, çevrim içi ramazan programında şair ve yazar Hayati İnanç'ı ağırladı
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Bağcılar Belediyesi, çevrim içi ramazan programında şair ve yazar Hayati İnanç'ı ağırladı

Bağcılar Belediyesi, çevrim içi ramazan programında şair ve yazar Hayati İnanç'ı ağırladı
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesinin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlendiği çevrim içi programa şair ve yazar Hayati İnanç misafir oldu.

Bağcılar Belediyesinin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlendiği çevrim içi programa şair ve yazar Hayati İnanç misafir oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Ramazan Bağcılar'da farklı yaşanır" etkinlikleri bu yıl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çevrim içi yapılıyor.

Bu kapsamda hazırlanan ramazan sohbetlerinin konuğu, şair ve yazar İnanç oldu. Belediyenin yeni hizmet binasındaki canlı yayına katılan İnanç, sosyal medya hesapları üzerinden sevenleriyle bir araya geldi.

Ramazan ayının sevgi ve muhabbet eksikliği hastalığını tedavi etmek için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden İnanç, bereketinden şifasına kadar sayısız nimeti olan ramazanın önemli bir ay olduğunu belirtti.

İnanç, ramazanın zamanın bile kendilerine insaf ederek yavaşlayıp aktığı, şefkat gösterdiği bir dönem olduğunu kaydederek, "Sevgi eksikliği ve muhabbet eksikliği hastalığını tedavi etmek için büyük bir fırsattır. Bundan iyi fırsat olmaz. Beraber yemek yiyor beraber ibadet ediyoruz. Yani maddi ve manevi gıdayı birlikte alıyoruz. Sevgi de muhabbet de böylelikle artıyor. Bir Müslümanın ramazan ayında ikindiden sonra tattığı hazzı, yaşadığı saadeti bundan mahrum olan insanlar bir ömür boyu yaşayamaz." değerlendirmesini yaptı.

Kendisiyle ilgili soruları da cevaplandıran İnanç, gençlerin zaman geçireceği ve klasik eserlerle tanışacağı bir vakıf kurmayı arzu ettiğini belirtti.

İnanç, Fuzuli'nin "Su Kasidesi" isimli eserinden okuduğu beyitlerle programı sona erdirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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