Bağcılar Belediyesi çalışanlarının mobil ekiplerce aşılanmasına başlandı
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Bağcılar Belediyesi çalışanlarının mobil ekiplerce aşılanmasına başlandı

Bağcılar Belediyesi çalışanlarının mobil ekiplerce aşılanmasına başlandı
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesi çalışanlarına, mobil ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Bağcılar Belediyesi çalışanlarına, mobil ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri belediye binasına gelerek, Sağlık İşleri Müdürlüğü içindeki muayene odasında çalışanlara form dağıttı.

Formu dolduran çalışanlar sırasıyla ilk doz aşılarını oldu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, tüm vatandaşları aşı olma konusunda istekli olmaya davet etti.

Çağırıcı, "Salgınla mücadelede aşı çok önemli bir yer tutmaktadır. Bir an önce aşımızı olup hem kendimizi hem sevdiklerimizi korumalıyız. Aşı yaptırmak kişinin ailesine ve topluma karşı taşıdığı sorumluluğun gereğidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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