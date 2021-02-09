Bağcılar Belediyesi Çağrı Merkezi 2 milyon 247 bin 842 çağrıyı cevapladı

Bağcılar Belediyesi Çağrı Merkezi, hizmette olduğu 9 yılda 2 milyon 247 bin 842 çağrıya cevap verdi.

Bağcılar Belediyesi Çağrı Merkezi, hizmette olduğu 9 yılda 2 milyon 247 bin 842 çağrıya cevap verdi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe sakinlerine hızlı, pratik ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla 2012 yılında kurulan Çağrı Merkezi, 7/24 esasıyla çalışmaya devam ediyor. Eğitimli ve uzman personelden oluşan 20 kişilik ekip, hem telefon hem de Whatsapp üzerinden vatandaşlara yardımcı oluyor.

Gelen her türlü talep, şikayet ve öneriler dinlendikten sonra çözüm için en uygun birime iletiliyor. Ayrıca, müdürlüklerden alınan dönüşler ve sonuçlanan işlemler de anında ilgili vatandaşa ulaştırılıyor.

Vatandaşlarla yapılan tüm görüşmelerin, hizmet kalite standartları ve iletişim güvenliği nedeniyle kayıt altına alındığı Çağrı Merkezi'nde bugüne kadar 2 milyon 247 bin 842 çağrıya cevap verildi. Yıllara göre dağılıma bakıldığında ise 361 bin görüşmeyle en çok çağrıya 2020 yılında bakıldığı ortaya çıktı.

Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) çağrı merkezleri için cevap verme standardı 1 dakika iken, Bağcılar Belediyesine gelen çağrıların yüzde 66'sında 10 saniye kadar sürdü.

Çağrıların 2020'de en yüksek noktaya ulaşmasının nedeninin ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin yardım amacıyla Bağcılar Belediyesini araması olduğu belirtildi. Bu süreçte çoğunlukla koronavirüs sebebiyle evlerinden dışarı çıkamayanlara, hastalara, yaşlılara ve bakıma muhtaçlara, gıdadan ulaşıma kadar her türlü konuda yardım eli uzatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, çağrı merkezinin belediye ile vatandaşın buluşma noktası olduğunu ifade etti.

Vatandaşların sorunlarını kısa sürede çözerek memnuniyet kazanmaya devam ettiklerini bildiren Çağırıcı, "Mesai arkadaşlarımız özellikle bu sene pandemide çok önemli bir rol üstlendi. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu zamanlarda talepleri karşılamak için var gücümüzle çalıştık. Ekiplerimiz her zamankinden daha çok gayret göstererek talepleri kısa sürede yerine getirdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu