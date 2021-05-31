Bağcılar Belediyesi, bitkilere zarar veren böceklerle mücadele ediyor
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Bağcılar Belediyesi, bitkilere zarar veren böceklerle mücadele ediyor

Bağcılar Belediyesi, bitkilere zarar veren böceklerle mücadele ediyor
Anadolu Ajansı / Andaç Hongur - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesi, bitkilere zarar veren böceklere karşı önlem alıyor.

Bağcılar Belediyesi, bitkilere zarar veren böceklere karşı önlem alıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, havaların ısınmasıyla ilçede üvez, kırmızı örümcek, maymuncuk, yaprak kurtları, çam kese ve trips benzeri zararlı böcekler görülmeye başlandı.

Böcekler, ağaç, çim, çiçek ve güllerin yapraklarını yiyerek bazılarının kurumasına bazılarının da hastalanmasına yol açarken, hareketsiz durup ölü taklidi yapmasıyla tanınan maymuncuklar en tehlikeli grup olarak görülüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünce oluşturulan 5 kişilik ekip 2 ilaçlama aracıyla her gün mahalleleri dolaşarak böceklerle mücadele ediyor. Mekanik yöntemde böcekler, saklandıkları yerlerden çıkarılarak etkisiz hale getiriliyor. Kimyasal yöntemde bitkilerin dalları, kökleri ve yaprakları, halk sağlığına uygun olan ve arı, kuş, böcek popülasyonunu etkilemeyecek ilaçlarla ilaçlanıyor.

İlaçlama çalışmaları kapsamında vatandaş ihbarları da değerlendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yeşil bölgelerde yaşanabilecek böcek tehlikelerine karşı önlemler aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle sıcak mevsimlerde görülen zararlı böceklere yönelik ilaçlama faaliyetlerimizi periyodik aralıklarla sürdürüyoruz. Şu anda bir sorun görünmüyor. Yeşil alanlarımız tertemiz ve güvenilir halde. Hemşehrilerimizin sağlığını ve doğayı korumak için çalışmalarımız devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

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