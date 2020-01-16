Bağcılar Belediyesi Akıllı Şehirler Standı dolup taştı

16.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:19

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle 15-16 Ocak tarihlerinde düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TBBve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından açılışı yapılan Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi'ndeki Sergi'de, Bağcılar Belediyesi Akıllı Şehirler Standı yoğun ilgi gördü. Başkan Çağırıcı, Standı ziyaret eden belediye başkanlarına, sundukları hizmet ve ürünler hakkında bilgi verdi. Akıllı Şehirler konusunda önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Çağırıcı, "e-devlet hizmetleri, 3B ücretsiz internet, e-fatura, e-arşiv, akıllı yol, güvenlik operasyon merkezi, Bilgi Güvenliği Sertifikaları konularında bilgi verdi.

BAŞKAN YARDIMCISI GÖRENTAŞ SUNUM YAPTI

İki gün süren Kongre'de düzenlenen oturumda Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Akif Görentaş da, "Dijital Vatandaşlık" ve "Akıllı Yol" projeleriyle katılan Bağcılar Belediyesi adına "Akıllı Şehir Yönetimi ve Kapsayıcılık" konulu bir sunum yaptı.Bağcılar Belediyesi olarak daha önce Başkanlar Sözleşmesi (Covenant of Mayors) anlaşmasını imzaladıklarını hatırlattı.Sözleşmenin, AB tarafından 2008'de İklim Paketi kabul edildikten sonra, sürdürülebilir enerji politikalarının uygulanmasında yerel makamların çabalarını desteklemek için oluşturulan küresel bir koalisyon olduğunu belirten Görentaş, "Sözleşmeyi imzalayan kuruma yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda 2030'a kadar sera gazı salınımını %20 azaltması konusunda hedef belirlemektedir. Biz de Bağcılar Belediyesi olarak 5 Ocak 2017 tarihinde bu sözleşmeyi imzalayarak, Türkiye'deki 16 Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında yerimizi almış bulunuyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler