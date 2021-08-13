Bağcılar Belediyesi, afet bölgesine yardım eli uzattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bağcılar Belediyesi, afet bölgesine yardım eli uzattı

Bağcılar Belediyesi, afet bölgesine yardım eli uzattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Batı Karadeniz'de sel felaketinin ardından teyakkuza geçen Bağcılar Belediyesi, afetzedelere yardım eli uzattı.

Batı Karadeniz'de sel felaketinin ardından teyakkuza geçen Bağcılar Belediyesi, afetzedelere yardım eli uzattı. 30 kişilik uzman personel, su tankeri, kuka, CSB, dalgıç motopomp, nakliye kamyonu ve arazi aracıyla arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Ayrıca vatandaşlar için de yiyecek yardımı yapılıyor.

Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu yaşanan sel baskınlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bağcılar Belediyesi de Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta meydana gelen afetteki yaraları sarmak için harekete geçti. Bu kapsamda ilk olarak sel mağdurları için kuru gıda ve içecekten oluşan temel ihtiyaç maddeleri hazırlandı. Kamyonlara yüklenen yardım malzemeleri, afetzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye sevk edildi.

İlk durak Bozkurt, Abana ve Ayancık ilçeleri

Bunun yanında arama-kurtarma konusunda uzman 30 kişilik personel belirlendi. Hızla hazırlıklarını tamamlayan ekip, 2 adet su tankeri, 1 kuka, 1 CSB iş makinesi, 1 kamyon, 15 dalgıç motopomp, 2 arazi aracı ve nakliye kamyonuyla bölgeye hareket etti. Görevlilerin ilk durağı afetin en çok vurduğu Bozkurt, Abana ve Ayancık ilçeleri oldu. Burada arama, kurtarma ve temizleme çalışmalarına başlandı.

"Ellerinden geleni yapıyorlar"

Yaşanan sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Biz Bağcılar Belediyesi olarak zaman geçirmeden oradaki vatandaşlarımızın yanında olduk. Ekiplerimiz ne kadar ihtiyaç varsa orada gidermek için ellerinden geleni yapıyorlar. İnşallah birlikte bu felaketin de üstesinden geleceğiz" dedi.

Şimdi 3 ilçede çalışmalarını yürüten ekipler, ihtiyaca göre diğer noktalara da yardım eli uzatacak. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi, afet bölgesine yardım eli uzattı
Bağcılar Belediyesi, afet bölgesine yardım eli uzattı
Bağcılar Belediyesi, afet bölgesine yardım eli uzattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri... Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (2)
Son dakika haberleri... Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (2)
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum fotoğraflara yansıdı
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki son durum fotoğraflara yansıdı
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Erdoğan Yüksek Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Ezgi Mola Müge Anlı Mohammed Al Saloussi
Spor Caner Erkin Fatih Terim Lionel Messi Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bağcılar Belediyesi, afet bölgesine yardım eli uzattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 11:32:43. #1.15#

title