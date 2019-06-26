Bağcılar Belediyesi, 325 bağımlıyı hayata bağladı

Bağcılar Belediyesi, uyuşturucuyla mücadele kapsamında hayata geçirdiği "Yeni Bir Ben" projesi ile 325 bağımlıyı uyuşturucu batağından kurtardı.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, psikolojik destekle hayata tutunan bağımlılardan bazıları eğitimine kaldığı yerden devam etmeye başladı. Bazı bağımlılar ise Bağcılar Belediyesi'nin kurslarından aldığı eğitimle meslek sahibi oldu.

Sosyal sorumluluk projesi olarak 4 yıl önce hizmete sunulan Yeni Bir Ben Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Merkezi'nin çalışmaları devam ediyor. Üç psikolog ve bir sekreterden oluşan Yeni Bir Ben takımı bugüne kadar 325 kişiyi uyuşturucu bağımlılığından kurtardı.

Yardım talebinde bulunan bağımlılara yakınları gibi davranan ve onlara sıcak bir aile ortamı sunan uzmanlar, verdikleri psikolojik destek ile bağımlıları uyuşturucudan uzaklaştırdı. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleşen tedavi sürecini tamamlayan bağımlılar, yeniden sosyal hayata kazandırıldı.

Uyuşturucu ile mücadelenin yürütülmesinde hukuk, sağlık ve sosyal hizmet kurumlarının iş birliği içinde çalışması gerektiğini vurgulayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Uyuşturucu kullanımı, halk sağlığı, güvenliği ve sosyal sorunların kesiştiği ortak bir problemdir. Gençlerimizi bu illetten kurtarmak için el ele vermeli ve ortak projeler üretmeliyiz. 2015 yılında kurduğumuz Yeni Bir Ben merkezimiz çalışmalarını artırarak devam ettirecektir" dedi.

Kaynak: AA