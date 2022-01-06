Bağcılar Belediyesi, 2022 yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

BAĞCILAR, İSTANBUL (Bültenler) - Bağcılar Belediyesi, 2022 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Bağcılar Belediyesi Meclisi, 2022'nin ilk meclis toplantısı, Meclis 1. Başkan Vekili Sibel Betül Biber'in sunumuyla gerçekleşti. 2021 yılında yapılan hizmetlerin Bağcılar'a hayırlı olması temennisinde bulunan Biber, 2022 yılının da hem şehrimiz hem de ülkemiz için sağlıklı ve bereketli bir yıl olmasını diledi.

Denetim Komisyonu üyeleri seçildi

Gündem maddelerine geçilmeden gündem dışı yapılan konuşmalarda mecliste bulunan partilerin temsilcileri istek ve şikayetlerden oluşan düşüncelerini dile getirdi. Daha sonra geçilen gündem maddelerinde ilk olarak Denetim Komisyonu'na üye seçimi yapıldı. Gizli yapılan oylama sonucunda Erdal Yılmaz, Uğur Özübek ve Ayşe Demirhan denetim komisyonu üyesi olarak belirlendi.

Belediye Meclisi'nin bir sonraki toplantısının 6 Ocak Perşembe günü saat 16.00'da yapılmasına karar verilmesinin ardından birinci oturuma son verildi.

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