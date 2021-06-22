Bağcılar Belediye Başkanlığından İhale İlanı
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Bağcılar Belediye Başkanlığından İhale İlanı

Bağcılar Belediye Başkanlığından İhale İlanı
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BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANIBağcılar İlçesi, Demirkapı mahallesi 3285 ada 3 parselde bulunan taşınmaz 20. 05. 2021 tarihli ve 48 no'lu Meclis Kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na istinaden kiraya verilmesi uygun görülmüştür.

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Bağcılar İlçesi, Demirkapı mahallesi 3285 ada 3 parselde bulunan taşınmaz 20. 05. 2021 tarihli ve 48 no'lu Meclis Kararı ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na istinaden kiraya verilmesi uygun görülmüştür.

1- Bağcılar İlçesi, Demirkapı Mahallesi, 3285 ada 3 parsel sayılı 2. 763, 26 m2 sahalı ve 15. 09. 2008 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında TİM (Tali İş Merkezi) alanında kalan taşınmazın üzerinde bulunan bina 10 (On) yıl süreyle kiraya verilecektir.

2- Aylık Muhammen kira bedeli 23. 750, 00 TL + KDV'dir.

3- Geçici Teminat Bedeli 85. 500, 00 TL'dir.

4- Şartname 2. 500, 00 TL bedel karşılığında Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir.

5- İsteklilerden istenen belgeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda istenen belgelerin yanında şartnamede belirtilen belgelerdir.

6- İhale 08. 07. 2021 tarihinde saat 11: 00'da Belediye Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

7- Kiralamanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, kiralamanın ikinci ihalesi 29. 07. 2021 tarihinde; Kiralamanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, kiralamanın üçüncü halesi 19. 08. 2021 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

8- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale ile ilgili dosyalarını 08. 07. 2021 tarihinde saat 10: 00'a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Oluşturulma Tarihi : 22. 06. 2021 Duyurular Güvenli 2023 İstanbul Eğitim Başvurusu Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi Lokman Çağırıcı Yeniden MBB Encümen Üyeliğine Seçildi Besyo Pomem Hazırlık Kursları Başlıyor Hafta Sonu Kurulamayan Semt Pazar Yerleri Duyurusu Online Satranç Turnuvası 19 Mayıs 2021 Belediye Başkanımız Lokman ÇAĞIRICI'nın Ramazan Bayramı... Ben de Buradayım Erişilebilir Türkiye Hazır Beyan Sistemi 1 2 3 4 5 6 7

Kaynak: Habermetre

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