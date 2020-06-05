Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı'dan kafelere koronavirüs denetimi
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Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı'dan kafelere koronavirüs denetimi

Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı'dan kafelere korona virüs denetimi Bağcılar'da kafelere korona virüs denetimi Bağcılar Belediyesi, kontrollü normalleşme dönemi ile yeniden açılan kafeleri koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetledi.

05.06.2020 21:27 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:32

Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı'dan kafelere korona virüs denetimi

Bağcılar'da kafelere korona virüs denetimi

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi, kontrollü normalleşme dönemi ile yeniden açılan kafeleri koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetledi. Denetime katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı müşterileri ve işletme sahiplerini tedbirler konusunda uyardı.

Bağcılar Belediyesi Zabıta ekipleri İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Haziran'da yayınlanan genelge ile yeniden faaliyete geçen kafelerde denetim gerçekleştirdi. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da denetimlere katıldı. Kafe ve restoranları gezen Başkan Çağırıcı, müşteriler ile işletme sahiplerini korona virüs tedbirleri noktasında uyardı. Kafe çalışanlarının eldiven ve maske kullanımına bakılan denetimde, sosyal mesafe ve hijyen konusunda da inceleme yapıldı.

Denetimlerde işletme sahiplerini bilgilendiren Bağcılar Belediyesi'nde görevli zabıta personellrinden bir tanesi, "Normalleşme süreci kapsamında kafe ve restoranlarımız tekrar açıldı. Ama normal hayata dönüyoruz diye tedbirleri elden bırakmadık. Sosyal mesafe kuralına uyduğumuz zaman virüsün ortadan kalkacağını biliyoruz. Kafelerde genel olarak bir olumsuzluk görmedik. Gerek esnafımız gerekse vatandaşımız bu konuda çok bilinçliler. Bugün yaptığımız 10'uncu kafe denetimi oldu. Herhangi bir aksaklık görmedik. Hepimiz toplumca bu durumun bilincindeyiz" dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı'dan kafelere koronavirüs denetimi

Kaynak: İHA

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