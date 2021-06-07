Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla dönen engelli sporcuları ağırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla dönen engelli sporcuları ağırladı

Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla dönen engelli sporcuları ağırladı
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Kızılay, 2021 yılı için kurban vekalet bedelini yurt içinde 1050 TL, yurt dışında ise 125 dolar veya 105 avro olarak belirledi.

Kızılay, 2021 yılı için kurban vekalet bedelini yurt içinde 1050 TL, yurt dışında ise 125 dolar veya 105 avro olarak belirledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Takımı yurda döndü.

Yarışmalarda toplam 7 madalya kazanan Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci ve Zeynep Acet, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'yı ziyaret etti. Milli sporculara Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Fatma Şahin, antrenör Ömer Cantay ve milli sporcu Hamza Doğan da eşlik etti.

Engelli milli sporcuları çiçeklerle karşılayan Çağırıcı, onları makamında ağırladı. Başarılarından dolayı sporcuları kutlayan Çağırıcı, "Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda göğsümüzü kabarttı. Sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Kendileriyle gurur duyuyorum. Onlara verilen imkanın ürüne dönüştüğünü görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Şampiyonada derece alan sporcularımız şimdi ara vermeden hızlı bir kamp sürecine girecekler. Eylül ayında Tokyo'daki olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecekler. Kendilerine orada da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Zübeyde Süpürgeci, verdiği destekten dolayı Çağırıcı'ya teşekkür etti. Hamide Doğangün de "Altın Kızlar" olarak Tokyo'ya da damga vuracaklarını belirtti.

Polonya'daki turnuvada T54 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde yarışan Zübeyde Süpürgeci, 16,83'lük derecesiyle Avrupa rekoru kırarak birinci olmuş ve altın madalya kazanmıştı. Süpürgeci, bir de ikincilik derecesi almıştı. Hamide Doğangün 3 gümüş ve Zeynep Acet de 2 bronz madalya kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

Kızılay 2021 kurban vekalet fiyatını bin 50 lira olarak belirledi
Kızılay 2021 kurban vekalet fiyatını bin 50 lira olarak belirledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paralimpik milli atletlere tebrik Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paralimpik milli atletlere tebrik Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Fahriye Evcen Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Nihat Özdemir Roland Garros Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla dönen engelli sporcuları ağırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 21:58:09. #1.16#

title