Bağcılar'a, Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde "Spor Kenti" ödülü verildi

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar, Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca Başkent Millet Bahçesi'nde gençlere yönelik düzenlenen "Yerel Yönetimler Gençlik Festivali"nde "Spor Kenti" ödülünü aldı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, AK Parti Bağcılar Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan ile Bağcılarlı gençler katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılarak davetlilere hitap ettiği etkinlikte, "Gençlik Hizmetlerine Yönelik Fiziki Belediyecilik Yatırımları", "Kültür, Sanat, Yayıncılık, Eğitim ve Spor Faaliyetleri", "Teknoloji, Girişim, Robotik ve Yazılım Faaliyetleri" temalı 3 ayrı kategoride düzenlenen proje yarışmasında dereceye giren büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarına ödülleri verildi.

Çağırıcı ise "Spor Kenti" seçilen Bağcılar adına ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Tören sonrası değerlendirmelerde bulunan Çağırıcı, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden bu ödülü almak bize büyük bir onur yaşattı. Yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin eğitimlerinin yanında spor yatırımlarını da hep çok önemsedik. İstiyoruz ki; herkes, yılın 365 günü ilçemizde spor yapabilsin, sağlıklı yaşama kavuşabilsin. Geldiğimiz noktada, artık sporun kalbinin Bağcılar'da attığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz."

Festivalde, Bağcılar Belediyesi hazırladığı stantlarda ziyaretçilere faaliyetlerini sergileyip, hizmetlerini anlatıyor.

Stantları gezen Çağırıcı, birçok belediye başkanıyla sohbet ederek, onları da tebrik etti.