Bağcılar'da "kitap kahve" formatında hazırlanan Gençlik Merkezi açıldı

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar Müftülüğü tarafından ortaokul, lise ve üniversite gençlerine hitap eden "kitap kahve" formatında hazırlanan Gençlik Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Bağcılar Belediyesinin açıklamasına göre, Kazımkarabekir Mahalle Konağı, Bağcılar Müftülüğü tarafından Gençlik Merkezi'ne dönüştürüldü.

"Kitap kahve" formatında hazırlanan Gençlik Merkezi'nin açılışına, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İlçe Müftüsü Celal Büyük ile öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Çağırıcı, gençlerin kaliteli zaman geçireceği bu mekanın uğrak yeri olacağını belirterek, "Yıldıztepe Mahallesi'ndeki merkezimizden sonra ikinci bir gençlik merkezini gençlerimizin hizmetine sunduk. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Çağırıcı, öğrencilerin burada kitap okuyup dinlenmenin yanında arkadaşlığı ve paylaşmayı da öğreneceklerini kaydetti.

İki katlı Gençlik Merkezi'nde, çay ve kahve ikramları eşliğinde kitap okunabilecek, kütüphanenin yanında film günleri ve sohbet başta olmak üzere etkinliklerin yapılacağı salon da bulunuyor.