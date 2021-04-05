Bağcılar'a 15 yeni okul yapılacak
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Bağcılar'a 15 yeni okul yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bağcılar'a 15 yeni okul yapılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya yaptığı ziyarette ilçedeki eğitim yatırımları ele alındı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya yaptığı ziyarette ilçedeki eğitim yatırımları ele alındı. Yapılan değerlendirmelerde; İstanbul Valiliği, Bağcılar Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğiyle Bağcılar'da ilkokul, ortaokul, lise ve spor okulu olmak üzere 15 yeni okul hizmete sunulmasına karar verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bağcılar Belediye Başkanlığı yeni hizmet binasına gelerek Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Çağırıcı, Vali Yerlikaya'yı makamında ağırladı. Ziyarette Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da hazır bulundu.

Sıcak bir atmosferde geçen görüşmeden sonra yapılan toplantıda ilçedeki eğitime yönelik hizmet ve yatırımlar istişare edildi. Başkan Çağırıcı, okullardan bilgi evlerine spor salonlarından yüzme havuzlarına kadar öğrencilere sunulan hizmetleri anlattı. Bilgilendirmenin ardından geleceğe yönelik projeler konuşuldu. Buna göre; İstanbul Valiliği, Bağcılar Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğiyle ilçede 15 yeni okul inşa edilecek. Projelendirme ihale süreçlerinden sonra hayata geçirilecek olan 15 projenin içinde ilkokul, ortaokul, lise ve spor okulları yer alıyor.

Hizmetlerimizde eğitim ilk sırada geliyor

Bağcılar Belediyesi'nin eğitime yönelik çalışmalarını takdir ettiğini söyleyen Yerlikaya, "Yeni dönemde yapılacak okullarla Bağcılar, eğitimde kalitesini daha da yukarıya çıkaracak. Geleceğimiz adına çok güzel bir yatırım olacak" dedi. Bağcılar'da eğitimde en ideal seviyeye ulaşmak için hiç bir fedakarlıktan kaçmadıklarını söyleyen Çağırıcı da "Bizim hizmet sıralamamızda eğitim ve gençler ilk sırada geliyor. İlçemizde 118 resmi okul bulunuyor. Okullarımızın inşasından temizliğine boyamasına kadar her türlü ihtiyacıyla yakından ilgileniyoruz. Şu anda okullarımızın yüzde 70'inde tekli eğitme geçtik. İnşallah bu 15 okulun da yapılmasıyla birlikte yüzde yüz tekli eğitime geçeceğiz. Bağcılar, bu yatırımlarla eğitimde en iyi noktaya gelecek. Bu arada Sayın Valimizin ziyaretleri bizleri onurlandırdı. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Yerlikaya, yeni hizmet binasını çok beğendi

Toplantının ardından Yerlikaya, belediye yeni hizmet binasını gezdi. Hizmet birimlerinden yeni meclis salonuna kadar bütün binayı dolaşan Yerlikaya, Selçuklu ile çağdaş mimari anlayışı harmanlanarak inşa edilen ve son teknolojiyle donatılan binayı çok beğendiğini ifade etti. - İSTANBUL

Bağcılar'a 15 yeni okul yapılacak
Bağcılar'a 15 yeni okul yapılacak
Bağcılar'a 15 yeni okul yapılacak
Bağcılar'a 15 yeni okul yapılacak
Bağcılar'a 15 yeni okul yapılacak
Bağcılar'a 15 yeni okul yapılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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