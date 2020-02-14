Bağçeşme İtfaiye'de son viraja girildi

14.02.2020 08:58 | Son Güncelleme: 14.02.2020 08:58

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiyenin olaylara daha kolay müdahale etmeleri için kentte yeni müfreze binaları inşa ediyor. Bu binalardan biri de İzmit ilçe Bağçeşme semtine yapılıyor. Büyükşehir ekiplerinin hummalı şekilde sürdüğü çalışmalar neticesinde işlerin büyük bir bölümü tamamlandı. Tamamlanması için son viraja girilen müfreze binasının merdiven mermer imalatına devam ediliyor. Seramik imalatı da devam eden yapının kapı imalatı hızla bitiriliyor. Yangın kapısı imalatlarını da devam eden ekipler, garaj elektrik tava imalatına başladı.

4 ARAÇ KAPASİTELİ KAPALI GARAJ

Bağçeşme İtfaiye Müfreze binasının bodrum katında şadırvan, mescit, mekanik ve elektrik tesisat odaları, çamaşır odası ve su deposu bulunacak. 418 metrekarelik zemin katta ise amir odası, haberleşme ve şoför odaları ile mutfak bulunacak. Bu katta dinlenme salonu, yemekhane, 210 metrekarelik 4 araç kapasiteli kapalı garaj da yer alacak. Birinci katta ise 12 kişilik 3 adet yatakhane, spor salonu, eğitim salonu ve tuvaletler olacak. Bina girişinde güvenlik binası bulunacak. Bina çevresinde ise otopark oluşturulacak.

Kaynak: Bültenler