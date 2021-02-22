Bağbaşı Yaylası ve teleferik hattı geçici olarak kapatıldı
22.02.2021 13:13 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:16
Denizli'deki Bağbaşı Yaylası ve teleferik hattının, bakım nedeniyle geçici süre için kapatıldığı bildirildi.
Denizli'deki Bağbaşı Yaylası ve teleferik hattının, bakım nedeniyle geçici süre için kapatıldığı bildirildi.
Bağbaşı Mahallesi'ndeki 1400 rakımlı yayladaki tesis ve teleferik hattı bakıma alındı.
Bakımın ardından yayla ve hattın yeniden hizmete gireceği kaydedildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre kapalı kalan yayla ve teleferik hattı, 28 Ocak'ta yeniden açılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek