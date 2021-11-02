Bagajın içindeki uyuşturucu, jandarma ekipleri tarafından bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bagajın içindeki uyuşturucu, jandarma ekipleri tarafından bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bagajın içindeki uyuşturucu, jandarma ekipleri tarafından bulundu

Düzce'de takip ettikleri otomobili durduran jandarma ekipleri, aracın bagajında kavanoz içine konulmuş uyuşturucu madde buldu.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de takip ettikleri otomobili durduran jandarma ekipleri, aracın bagajında kavanoz içine konulmuş uyuşturucu madde buldu.

Edinilen bilgiye göre, Yığılca ilçesinde F.Y. isimli şahsın kullandığı otomobilde uyuşturucu madde taşıdığı istihbaratına ulaşan jandarma ekipleri, şahsı takibe aldı. Şahsın otomobilini durduran ekipleri, araçta arama yaptı. Yapılan aramada, otomobilin bagajında kavanoz içine konulmuş bir miktar esrar bulundu. Şüpheli ise gözaltına alındı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title