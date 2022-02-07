Bagajı ve tavanı odun yüklü otomobille tehlikeli yolculuk - Haberler
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Bagajı ve tavanı odun yüklü otomobille tehlikeli yolculuk

Demirören Haber Ajansı, Burak Emek - Güncel
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Bagajı ve tavanı odun yüklü otomobille tehlikeli yolculuk

DİYARBAKIR'da, otomobil sürücüsünün, açık bagajında ve tavanındaki odunlarla tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da, otomobil sürücüsünün, açık bagajında ve tavanındaki odunlarla tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır- Elazığ yolunda, seyir halindeki otomobili görenler şaşırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin açık bagajında ve tavanında ince iple bağlanmış odunlar görüldü. Trafik ve çevredekiler için tehlike oluşturan otomobilin sürücüsü, diğer sürücüler tarafından korna çalınarak uyarıldı. Sürücü ise kimseye aldırış etmeden yoluna devam ederek, bir süre sonra gözden kayboldu.


Bagajı ve tavanı odun yüklü otomobille tehlikeli yolculuk

Bagajı ve tavanı odun yüklü otomobille tehlikeli yolculuk

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Diyarbakır, Otomobil, Güncel, Haber

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