Bagajdan poşetleri alıyordu sonrası facia: 1 yaralı
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Bagajdan poşetleri alıyordu sonrası facia: 1 yaralı

Bagajdan poşetleri alıyordu sonrası facia: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta bir kişi, park ettiği aracının bagajından poşetleri aldığı sırada aracın el freni boşaldı.

Zonguldak'ta bir kişi, park ettiği aracının bagajından poşetleri aldığı sırada aracın el freni boşaldı. Aracın altında kalan sürücü çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Tepebaşı Mahallesi Piri Reis Sokak üzerinde meydana geldi. Bir öğrenci yurdunda görevli olduğu öğrenilen Mehmet D. (40) yurdun bahçesine Citroen marka 67 AG 184 plakalı aracını park etti.

Mehmet D.'nin bagajından poşetleri almak istediği aracı bir anda hareket etmeye başladı. Aracın altında kalan Mehmet D. birkaç metre araçla birlikte sürüklendi. Yurdun demir kapısına çarparak durabilen aracın altındaki Mehmet D.'yi gören çevredekiler durumu acil sağlık ekiplerine haber verdi.

Çevredekilerin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan talihsiz adam ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Bagajdan poşetleri alıyordu sonrası facia: 1 yaralı
Bagajdan poşetleri alıyordu sonrası facia: 1 yaralı
Bagajdan poşetleri alıyordu sonrası facia: 1 yaralı
Bagajdan poşetleri alıyordu sonrası facia: 1 yaralı
Bagajdan poşetleri alıyordu sonrası facia: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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