Bagajdaki kaçak sigaralarla yakalanınca gözaltına alındı
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Bagajdaki kaçak sigaralarla yakalanınca gözaltına alındı

23.09.2020 11:32 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:35
Bagajdaki kaçak sigaralarla yakalanınca gözaltına alındı

GAZİANTEP'te, şüphe üzerine durdurulan ve bagajında 4 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirilen otomobilin sürücüsü, gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, şüphe üzerine durdurulan ve bagajında 4 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirilen otomobilin sürücüsü, gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün merkez Şehitkamil ilçesinde, şüphe üzerine otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, bagajda yurda yasa dışı yollarla sokulan 4 bin 540 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaralara el koyan polis, ismi açıklanmayan otomobil sürücüsünü gözaltına alarak, emniyete götürdü. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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