Bagajdaki çantadan 1 kilo esrar çıktı, sürücü tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bagajdaki çantadan 1 kilo esrar çıktı, sürücü tutuklandı

Demirören Haber Ajansı, Can Çelik - Güncel
 - Güncelleme:
Bagajdaki çantadan 1 kilo esrar çıktı, sürücü tutuklandı

ADANA'da, polisin kontrol noktasında şüphe üzerine durduğu otomobilin bagajında, sırt çantası içinde 1 kilo 320 gram esrar ele geçirildi.

ADANA'da, polisin kontrol noktasında şüphe üzerine durduğu otomobilin bagajında, sırt çantası içinde 1 kilo 320 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Şeyhmus Sezer (45), mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımına ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, İncirlik Park Alanı'nda kontrol noktası kuruldu. Şüphe üzerine otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada, bagajdaki sırt çantasının içine gizlenen 1 kilo 320 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü Şeyhmus Sezer de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Bagajdaki çantadan 1 kilo esrar çıktı, sürücü tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Güncel

Esrar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title