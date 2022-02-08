Bagajdaki çantadan 1 kilo esrar çıktı, sürücü tutuklandı

ADANA'da, polisin kontrol noktasında şüphe üzerine durduğu otomobilin bagajında, sırt çantası içinde 1 kilo 320 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Şeyhmus Sezer (45), mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımına ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, İncirlik Park Alanı'nda kontrol noktası kuruldu. Şüphe üzerine otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada, bagajdaki sırt çantasının içine gizlenen 1 kilo 320 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü Şeyhmus Sezer de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.