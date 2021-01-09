Bagajda taşınan köpeğin başı hoparlör boşluğuna sıkıştı
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Bagajda taşınan köpeğin başı hoparlör boşluğuna sıkıştı

09.01.2021 14:16 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:22
Bagajda taşınan köpeğin başı hoparlör boşluğuna sıkıştı

Bagajda taşınan köpeğin başı hoparlör boşluğuna sıkıştıMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, otomobilin bagajında taşınan Alman kurdu köpeğin başı, hoparlör boşluğuna sıkıştı.

Bagajda taşınan köpeğin başı hoparlör boşluğuna sıkıştı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, otomobilin bagajında taşınan Alman kurdu köpeğin başı, hoparlör boşluğuna sıkıştı. Köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ölüdeniz Mahallesi'nde bir otomobilin bagajındaki köpeğin başı, arka koltuğun üzerindeki hoparlör boşluğuna sıkıştı. Adı öğrenilemeyen otomobil sürücü, köpeği kendi imkanlarıyla kurtaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gelen itfaiye ekipleri, yarım saat süren çalışmayla köpeği, kurtardı. Sürücü, 5 yaşındaki Alman kurdu köpeğini aracına alıp, yoluna devam etti.

Bagajda taşınan köpeğin başı hoparlör boşluğuna sıkıştı
Bagajda taşınan köpeğin başı hoparlör boşluğuna sıkıştı
Bagajda taşınan köpeğin başı hoparlör boşluğuna sıkıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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